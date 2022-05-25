الرئيس تبون يلتقي بممثلين عن الجالية الوطنية بإيطاليا

التقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بممثلين عن الجالية الوطنية بايطاليا.

وجاء اللقاء الذي جمع الرئيس بممثلين عن الجالية على هامش زيارة دولة التي يقوم بها إلى إيطاليا بدعوة من نظيره سيرجيو ماتاريلا.

وقد استمع رئيس الجمهورية إلى انشغالات واقتراحات الجالية الجزائرية المقيمة بإيطاليا.

بالفيديو.. هكذا تم استقبال رئيس الجمهورية بمطار روما

وألقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، التحية على أعضاء السفارة الجزائرية بإيطاليا، لدى استقبالهم إياه، بمطار روما الدولي.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية كبار المسؤولين الايطاليين يتقدمهم وزير الخارجية لويجي دي مايو.

حل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ظهر الأربعاء، بمطار روما الدولي فيوميتشينو، ليوناردو دا فنشي وهذا في إطار زيارة الدولة التي يجريها إلى إيطاليا.

وغادر الرئيس تبون أرض الوطن ظهر الأربعاء، متجّها إلى إيطاليا. في زيارة دولة تدوم ثلاثة أيام، بدعوة من نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية صدر الثلاثاء: “بدعوة من رئيس جمهورية إيطاليا السيد سيرجيو ماتاريلا، يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ابتداء من يوم غد، في زيارة دولة، إلى جمهورية إيطاليا تدوم ثلاثة أيام”.

وحسب المصدر ذاته: تكتسي الزيارة أهمية خاصة، في تمتين أواصر الصداقة التاريخية، وتعزيز العلاقات الثنائية، في عديد المجالات، وبخاصة الجانب الاقتصادي، ضمن رؤية جديدة للرئيسين، تهدف إلى بعث ديناميكية جديدة للحوار والتعاون الاستراتيجي، بين البلدين الجارين والصديقين.