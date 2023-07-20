الرئيس تبون يلتقي بنائب أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني

التقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس بشنزان بالصين، نائب أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة قواندونغ، منغ فان لي.

وحضر اللقاء عن الجانب الجزائري الوفد الوزاري الهام الذي يرافق رئيس الجمهورية في هذه الزيارة وسفير الجزائر بالصين حسن رابحي.

وبمناسبة هذا اللقاء أشاد اطارات الحزب الشيوعي الصيني بمستوى العلاقات “التاريخية المتينة” بين الجزائر والصين إلى جانب “المحادثات البناءة” التي أجراها الرئيس تبون مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

وقد جرى هذا اللقاء بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس تبون إلى جمهورية الصين الشعبية منذ الإثنين الفارط.