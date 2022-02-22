الرئيس تبون يلتقي رئيسي والدبيبة بالدوحة

إلتقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، بنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي وكذا رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة بالدوحة.

وحسب بيان للرئاسة فقد إلتقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على هامش القمة السادسة للدول المصدرة للغاز، بالدوحة.

كما استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس الوفد الليبي في قمة الغاز السادسة بالدوحة، حسب المصدر ذاته.

وقال دبيبة في تصريح صحفي له عقب لقائه بالرئيس إن “الجزائر الدولة السند والجارة التي يعتمد عليها الشعب الليبي لدعمه واستقراره”.

وأضاف قائلا “نتمنى للجزائر أن تكون دائما قوية وشامخة لتكون سندا قويا ليبيا”.