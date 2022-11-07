-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون يلتقي قادة عدة دول بمصر

الشروق أونلاين
  • 895
  • 0
الرئيس تبون يلتقي قادة عدة دول بمصر

التقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مشاركته في مؤتمر المناخ العالمي، المقام بمصر عددًا من قادة الدول.

وعلى هامش قمة المناخ، أجرى رئيس الجمهورية، محادثاث ثنائية، مع عدد القادة على رأسهم الرئيس البلغاري رومن رديف، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، رئيسة الوزراء الايطالية، جيورجيا ملوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روت.

بالفيديو.. الرئيس تبون يلتقي رئيسة الوزراء الايطالية ملوني

والتقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الاثنين، رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية، جيورجيا ملوني.

وجاء اللقاء على هامش مشاركة رئيس الجمهورية في قمة المناخ المقامة بشرم الشيخ في مصر.

وحضر اللقاء عن الجانب الجزائري عدد من الوزراء يتقدمهم وزير الخارجية رمطان لعمامرة.

بالمقابل، هنأ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على نجاح قمة الجزائر العربية.

كما التقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس الوزراء الهولندي مارك روت، على هامش مؤتمر المناخ العالمي.

والتقى رئيس خلال قمة المناخ العالمية على هامش القمة بالرئيس البلغاري رومن رديف، على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

مقالات ذات صلة
قمة المناخ: السيسي وغوتيريش في استقبال الرئيس تبون بمركز المؤتمرات في شرم الشيخ (فيديو)

قمة المناخ: السيسي وغوتيريش في استقبال الرئيس تبون بمركز المؤتمرات في شرم الشيخ (فيديو)

أخبار الجزائر ليوم الأحد 06 نوفمبر 2022

أخبار الجزائر ليوم الأحد 06 نوفمبر 2022

التماس 15 سنة حبسا بحق سيدي السعيد

التماس 15 سنة حبسا بحق سيدي السعيد

تأجيل محاكمة شبكة لتنظيم رحلات الهجرة السرية بوهران

تأجيل محاكمة شبكة لتنظيم رحلات الهجرة السرية بوهران

مخرجات القمة العربية.. الخرطوم تبدأ التنفيذ

مخرجات القمة العربية.. الخرطوم تبدأ التنفيذ

الكتل البرلمانية ترسم خطة مناقشة وثيقة المالية مع النواب

الكتل البرلمانية ترسم خطة مناقشة وثيقة المالية مع النواب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد