الرئيس تبون يلتقي قادة عدة دول بمصر

التقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مشاركته في مؤتمر المناخ العالمي، المقام بمصر عددًا من قادة الدول.

وعلى هامش قمة المناخ، أجرى رئيس الجمهورية، محادثاث ثنائية، مع عدد القادة على رأسهم الرئيس البلغاري رومن رديف، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، رئيسة الوزراء الايطالية، جيورجيا ملوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روت.

بالفيديو.. الرئيس تبون يلتقي رئيسة الوزراء الايطالية ملوني

والتقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الاثنين، رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية، جيورجيا ملوني.

وجاء اللقاء على هامش مشاركة رئيس الجمهورية في قمة المناخ المقامة بشرم الشيخ في مصر.

وحضر اللقاء عن الجانب الجزائري عدد من الوزراء يتقدمهم وزير الخارجية رمطان لعمامرة.

بالمقابل، هنأ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على نجاح قمة الجزائر العربية.

كما التقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس الوزراء الهولندي مارك روت، على هامش مؤتمر المناخ العالمي.

والتقى رئيس خلال قمة المناخ العالمية على هامش القمة بالرئيس البلغاري رومن رديف، على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.