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الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تدعم انضمام الجزائر إلى مجلس الأمن الأممي
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على هامش مشاركته في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس تبون يلتقي مع رئيس ليبيريا جورج ويا في نيويورك (صور)

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يلتقي مع رئيس ليبيريا جورج ويا في نيويورك (صور)
ح.م
جانب من اللقاء

التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، مع رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، ورئيس ليبيريا جورج ويا، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ومساء الأربعاء، أشرف رئيس الجمهورية مع نظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل، على محادثات بين وفدي البلدين. على هامش المشاركة في أشغال الجمعية العامة الـ78 للأمم المتحدة بنيويورك.

كما أجرى الرئيس الجزائري محادثات مع رئيس جمهورية ترينيداد وتوباغو دينيس فرانسيس، بصفته رئيس الدورة الـحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجمعت الرئيس محادثات أخرى مع نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا. والتقى أيضا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، حيث وقّع على السجل الذهبي للأمم المتحدة.

وقبل ذلك، استقبل الرئيس تبون رئيس الوفد التونسي المشارك في الدورة نبيل عمار، ورئيسة مجلس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.

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