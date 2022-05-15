الرئيس تبون يلتقي ممثلين عن الجالية الجزائرية في تركيا

التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مستهلّ زيارة الدولة التي يجريها إلى تركيا، مع ممثلين عن الجالية الوطنية المقيمة هناك.

وحسب ما نقلته الإذاعة الوطنية، فقد استمع الرئيس تبون إلى انشغالات واقتراحات ممثلي الجالية الوطنية المقيمة بتركيا.

وقد حلّ الرئيس تبون يوم الأحد بالعاصمة التركية أنقرة، في إطار زيارة دولة يجريها إلى تركيا، ستدوم ثلاثة أيام. وهذا بدعوة من نظيره التركي.

و كان في استقبال الرئيس تبون بمطار أنقرة الدولي، نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي وعدد من كبار المسؤولين في تركيا.

وحسب ماذكرته وكالة الأنباء الجزائرية، سيجري الرئيس تبون “محادثات مع أخيه رئيس جمهورية تركيا، حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها”.

كما سيتطرق الرئيسان إلى “قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك”، حسب ما نقلته الوكالة عن بيان للرئاسة.

وغادر رئيس الجمهورية الجزائر متوجّها إلى تركيا، في زيارة دولة تدوم 3 أيام بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وكان في توديع رئيس الجمهورية بمطار هواري بومدين، حسب بيان الرئاسة، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

رئيس الجمهورية في زيارة إلى تركيا تدوم ثلاثة أيام

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت السبت أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سيشرع بداية من الأحد، في زيارة دولة، إلى تركيا، تدوم ثلاثة أيام، بدعوة من رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية “وسيكون للسيد الرئيس، محادثات مع أخيه رئيس جمهورية تركيا، تتمحور حول العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا، وسبل دعمها وتعزيزها، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين ، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك”.