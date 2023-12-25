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الجزائر

الرئيس تبون يلقي خطابه للأمة أمام غرفتي البرلمان

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يلقي خطابه للأمة أمام غرفتي البرلمان
أرشيف
رئيس الجمهورية

يلقي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الإثنين بقصر الأمم، خطابه للأمة، أمام نواب غرفتي البرلمان.

واستقبل الرئيس تبون لدى وصوله إلى قصر الأمم بنادي الصنوبر، من قبل رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية في وقت سابق، إن الرئيس تبون “قرر التأسيس لخطاب سنوي موجّه للأمة، أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين”.

وأوضحت الوكالة في مقال أن رئيس الجمهورية “سيمتثل لهذا النشاط الدستوري بداية من نهاية السنة الجارية”.

وتابعت وكالة الأنباء أن الخطاب “سيشكّل فرصة للرئيس لمخاطبة ممثلي الشعب، من أجل تقييم إنجازات السنة الجارية”.

وينصّ الدستور الجزائري في مادته الـ84، على أن رئيس الجمهوريّة ” هو حامي الدستور، ويجسّد وحدة الأمّة الدّولةَ داخل البلاد وخارجها‮.‬ وله أن يخاطب الأمّة مباشرة‮”.‬

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