الرئيس تبون يمنح بعض القضاة المتقاعدين لقب “القاضي الشرفي”

أعلن وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم السبت 27 أفريل، عن قرار رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد المجيد تبون، ولأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري، بمنح بعض القضاة المتقاعدين من المحكمة العليا لقب “القاضي الشرفي”.

الإعلان تم خلال حفل تكريمي على شرف القضاة المتقاعدين من المحكمة العليا والمتوفين، أقيم بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لتنصيب المحكمة العليا، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

الوزير ثمن هذا التكريم واعتبره “أبسط ما يمكن القيام به تجاه السيدات والسادة القضاة نظير ما قدموه لخدمة العدالة طيلة مسيرتهم المهنية”.

واعتبر أن “تكريس هذه التقاليد القضائية دليل على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لسلك القضاء ورسالة قوية منه لتقديره للسلطة القضائية وتحفيزه للمنتسبين إليها وتشجيعه لهم”.