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الجزائر

الرئيس تبون ينصب رئيس وأعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون ينصب رئيس وأعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني

نصّب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، رئيس وأعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني.

بيان رئاسة الجمهورية:

طبقا لصلاحياته الدستورية، وبناءً على نص المادة 213 من الدستور، نصّب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، رئيس وأعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني.

وبالمناسبة، وجّه السيد الرئيس أعضاء هذه الهيئة الاستشارية الهامة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم، للمساهمة في ترقية المواطنة والممارسة الديمقراطية، والقيم الوطنية، على المستويين المحلي والوطني، تجسيدا لالتزاماته.

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