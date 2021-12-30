الرئيس تبون ينصّب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

نصّب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، بتركيبته الجديدة طبقا لنص المادة 180 من الدستور.

بيان رئاسة الجمهورية:

نصّب السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اليوم، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، بتركيبته الجديدة طبقا لنص المادة 180 من الدستور.