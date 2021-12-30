-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون ينصّب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

الشروق أونلاين
  • 85
  • 0
الرئيس تبون ينصّب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

نصّب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، بتركيبته الجديدة طبقا لنص المادة 180 من الدستور.

بيان رئاسة الجمهورية:

نصّب السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اليوم، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، بتركيبته الجديدة طبقا لنص المادة 180 من الدستور.

مقالات ذات صلة
ندرة حادة لدواء “لوفينوكس” في الصيدليات

ندرة حادة لدواء “لوفينوكس” في الصيدليات

التكوين في الدكتوراه سيتماشى مع سوق العمل

التكوين في الدكتوراه سيتماشى مع سوق العمل

بالصور.. حريق بحظيرة حافلات نقل الطلبة بالبليدة

بالصور.. حريق بحظيرة حافلات نقل الطلبة بالبليدة

رئيس الجمهورية يأمر بتنصيب أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان

رئيس الجمهورية يأمر بتنصيب أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان

سائق مزيف لـ”طرطاق” يحتال على رجل أعمال

سائق مزيف لـ”طرطاق” يحتال على رجل أعمال

مظاهر احتفالات “رأس السنة” تغيب عن شوارع الجزائر

مظاهر احتفالات “رأس السنة” تغيب عن شوارع الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد