الرئيس تبون ينصّب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء
نصّب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، بتركيبته الجديدة طبقا لنص المادة 180 من الدستور.
بيان رئاسة الجمهورية:
نصّب السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اليوم، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، بتركيبته الجديدة طبقا لنص المادة 180 من الدستور.
#هام#بيان
نصّب السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اليوم، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، بتركيبته الجديدة طبقا لنص المادة 180 من الدستور. pic.twitter.com/1WaGPWV6Mm
— Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) December 30, 2021