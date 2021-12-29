-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون ينصّب رئيس وأعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني

الشروق أونلاين
  • 610
  • 0
الرئيس تبون ينصّب رئيس وأعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني

نصّب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، رئيس وأعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني.

بيان رئاسة الجمهورية:

طبقا لصلاحياته الدستورية، وبناءً على نص المادة 213 من الدستور، نصّب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، رئيس وأعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني.

وبالمناسبة، وجّه السيد الرئيس أعضاء هذه الهيئة الاستشارية الهامة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم، للمساهمة في ترقية المواطنة والممارسة الديمقراطية، والقيم الوطنية، على المستويين المحلي والوطني، تجسيدا لالتزاماته.

مقالات ذات صلة
هذا موعد دخول وضع “الكودبار” على المنتوجات المستوردة حيز الخدمة

هذا موعد دخول وضع “الكودبار” على المنتوجات المستوردة حيز الخدمة

أخيرا… ملف خليدة تومي يحال على المحاكمة

أخيرا… ملف خليدة تومي يحال على المحاكمة

“الكناباست” تدشن الفصل الثاني من الإضراب

“الكناباست” تدشن الفصل الثاني من الإضراب

ملفات المشاريع المعطلة على مكتب وسيط الجمهورية

ملفات المشاريع المعطلة على مكتب وسيط الجمهورية

حملة التلقيح الثالثة.. بلعابد يدعو جمعيات أولياء التلاميذ للمشاركة

حملة التلقيح الثالثة.. بلعابد يدعو جمعيات أولياء التلاميذ للمشاركة

التكوين في الدكتوراه سيتماشى مع سوق العمل

التكوين في الدكتوراه سيتماشى مع سوق العمل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد