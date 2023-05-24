الرئيس تبون ينهي زيارته إلى البرتغال عائدا إلى الجزائر (صور)

أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، زيارة الدولة التي أجراها إلى البرتغال، عائدًا إلى الجزائر.

وكان الرئيس تبون قد أشرف اليوم، رفقة الوزير الأول البرتغالي أنطونيو كوستا، على أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري البرتغالي. بحضور رجال أعمال من البلدين.

وزار الرئيس الجزائري أيضا، مقر مجلس الجمهورية البرتغالي (البرلمان) في العاصمة لشبونة. أين حظي باستقبال مميّز من البرلمانيين البرتغاليين.

وألقى رئيس الجمهورية بالمناسبة، كلمة دعا فيها المستثمرين البرتغاليين إلى إقامة شراكات مع رجال الأعمال الجزائريين. وإلى الاستثمار في الجزائر.

كما أجرى الرئيس تبون محادثات مع الوزير الأول البرتغالي، بحضور وفدي البلدين. قبل أن يتمّ التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تشمل مختلف مجالات الشراكة والتعاون بين الجزائر والبرتغال.