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الجزائر

الرئيس تبون ينهي مهام رئيسي دائرتي عنابة والقرارة “بسبب التقصير”

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون ينهي مهام رئيسي دائرتي عنابة والقرارة “بسبب التقصير”
ح. م
وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسوما يتضمن إنهاء مهام كل من السيدين بن أودينة لمنور رئيس دائرة عنابة، وسريم يوسف رئيس دائرة القرارة بولاية غرداية.

وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسوما يتضمن إنهاء مهام كل من السيدين بن أودينة لمنور رئيس دائرة عنابة، وسريم يوسف رئيس دائرة القرارة بولاية غرداية.

بيان وزارة الداخلية الذي صدر اليوم الإثنين، 13 نوفمبر، يشير إلى أن السبب يعود إلى “التقصير في أداء المهام المنوطة بهما والاخلال بواجب التحفظ”.

يضيف البيان أن “الإجراء يأتي في إطار الحرص الدائم الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية للتكفل بالانشغالات اليومية للمواطنين والتي لا تقبل أي تهاون والتزامه بالمتابعة المستمرة التسيير الشأن العام فضلا على اعتماد مبدأ وضع المواطن في مركز الأولويات كمعيار أساسي لتقييم كل الإطارات سواء على المستوى المحلي أو المركزي”.

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