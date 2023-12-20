الرئيس تبون ينهي مهام رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مهام رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سيدي محمد بوشناق خلادي.
وأفاد بيان رئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون عين ربيعة خرفي خلفا له.
أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مهام رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سيدي محمد بوشناق خلادي.
وأفاد بيان رئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون عين ربيعة خرفي خلفا له.
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