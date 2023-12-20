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الرئيس تبون ينهي مهام رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
الجزائر

الرئيس تبون ينهي مهام رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون ينهي مهام رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مهام رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سيدي محمد بوشناق خلادي.

وأفاد بيان رئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون عين ربيعة خرفي خلفا له.

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