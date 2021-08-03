الرئيس تبون ينهي مهام قائد الدرك اللواء نور الدين قواسمية

تنصيب العميد علي ولحاج خلفا له

أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الثلاثاء، مهام قائد الدرك الوطني اللواء نور الدين قواسمية.

وأشرف الفريق سعيد شنقريحة، الثلاثاء، على تنصيب العميد يحيى علي والحاج قائدا للدرك الوطني خلفا لقواسمية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الدفاع الوطني أنه “باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في أول أوت 2021، أنصب رسميا العميد يحي علي والحاج قائدا للدرك الوطني، خلفا للواء نور الدين قواسمية”.

وأضاف “وعليه، آمركم بالعمل تحت سلطته، وطاعة أوامره، وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية، وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار، وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة”.