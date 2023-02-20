الرئيس تبون ينهي مهام والي النعامة

أنهى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الاثنين، مهام والي ولاية النعامة والتي عين على رأسها الوالي الحالي لسوق اهراس الوناس بوزقزة.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: وقّع، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مراسيم رئاسية، تتعلق بإنهاء مهامّ، وتعيين واليين وواليين منتدبين على النحو التالي:

– إنهاء مهام السيد بوزيان الدراجي، بصفته واليا لولاية النعامة.

– إنهاء مهام السيد الوناس بوزقزة، بصفته واليا لولاية سوق أهراس، وتعيينه واليا لولاية النعامة.

– تعيين السيد زيناي عبد الكريم واليا لولاية سوق أهراس.

– تعيين السيد فتحي بوزايد واليا منتدبا، لدى والي ولاية الجزائر، بباب الواد.

– تعيين السيد محمد لمين بن شاولية واليا منتدبا، لدى والي ولاية الجزائر، ببراقي.