الرئيس تبون يهدي سلطان عُمان حصانا بربريا أصيلا (فيديو)

أهدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، إلى ضيفه سلطان عُمان هيثم بن طارق، حصانا بربريا أصيلا.

الحصان الرمادي الذي أهداه الرئيس تبون إلى ضيف الجزائر، يسمى “هلال”، عمره 3 سنوات، وهو بارتفاع 1.56 متر عن الأرض. وفق ما يظهره مقطع فيديو نشرته الرئاسة على فيسبوك.

وأنهى السلطان هيثم بن طارق مساء الإثنين، زيارة دولة مدّتها يومان، أجراها إلى الجزائر، بدعوة من الرئيس تبون. الذي استقبله أمس بمطار هواري بومدين الدولي، وكان اليوم في توديعه أيضا.

وقد توجّت هذه الزيارة بالتوقيع على 11 اتفاقا ومذكرات شراكة شملت عدّة قطاعات، بينها إنشاء صندوق استثماري مشترك بين وزارة المالية الجزائرية وجهاز الاستثمار العُماني.