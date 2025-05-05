-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون يهدي سلطان عُمان حصانا بربريا أصيلا (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 527
  • 0
الرئيس تبون يهدي سلطان عُمان حصانا بربريا أصيلا (فيديو)
ح.م
هدية الرئيس تبون إلى سلطان عُمان

أهدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، إلى ضيفه سلطان عُمان هيثم بن طارق، حصانا بربريا أصيلا.

الحصان الرمادي الذي أهداه الرئيس تبون إلى ضيف الجزائر، يسمى “هلال”، عمره 3 سنوات، وهو بارتفاع 1.56 متر عن الأرض. وفق ما يظهره مقطع فيديو نشرته الرئاسة على فيسبوك.

وأنهى السلطان هيثم بن طارق مساء الإثنين، زيارة دولة مدّتها يومان، أجراها إلى الجزائر، بدعوة من الرئيس تبون. الذي استقبله أمس بمطار هواري بومدين الدولي، وكان اليوم في توديعه أيضا.

وقد توجّت هذه الزيارة بالتوقيع على 11 اتفاقا ومذكرات شراكة شملت عدّة قطاعات، بينها إنشاء صندوق استثماري مشترك بين وزارة المالية الجزائرية وجهاز الاستثمار العُماني.

مقالات ذات صلة
انطلاق فعاليات الصالون الدولي للبناء “باتيماتيك 2025”

انطلاق فعاليات الصالون الدولي للبناء “باتيماتيك 2025”

التلقيح الوقائي إجباري للقضاء على داء الكلب في الجزائر!

التلقيح الوقائي إجباري للقضاء على داء الكلب في الجزائر!

إعلام فرنسا يفبرك السيناريوهات لتبرير النكسة الدبلوماسية

إعلام فرنسا يفبرك السيناريوهات لتبرير النكسة الدبلوماسية

عدل 3: بيان هام للمسجلين

عدل 3: بيان هام للمسجلين

تنبيه: أمطار رعدية ورياح عاتية على 22 ولاية

تنبيه: أمطار رعدية ورياح عاتية على 22 ولاية

اليمين الفرنسي المتطرف يستعدي الاتحاد الأوربي ضد الجزائر

اليمين الفرنسي المتطرف يستعدي الاتحاد الأوربي ضد الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد