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الجزائر

الرئيس تبون يهنئ أفراد الجيش والأسلاك الأمنية والطواقم الطبية بعيد الفطر

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يهنئ أفراد الجيش والأسلاك الأمنية والطواقم الطبية بعيد الفطر

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تهاني عيد الفطر المبارك لأفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية والطواقم الصحية.

ونشر الرئيس تبون تغريدات تهنئة لهذه الأسلاك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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