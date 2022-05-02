الرئيس تبون يهنئ أفراد الجيش والأسلاك الأمنية والطواقم الطبية بعيد الفطر
وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تهاني عيد الفطر المبارك لأفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية والطواقم الصحية.
ونشر الرئيس تبون تغريدات تهنئة لهذه الأسلاك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
عيد مبارك سعيد لكل أفراد جيشنا الباسل، سليل جيش التحرير الوطني، من ضباط و ضباط صف، و جنود، وبالأخص أولئك الأشاوس، المرابطين على الحدود. عاشت الجزائر حرة أبيّة شامخة، و كل عام و أنتم بخير.
— عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) May 2, 2022
حمدًا لله أن انتصرنا على الوباء، باقتدار بفضل الجيش الأبيض وتضحياته الجسام، فعيد سعيد مبارك لكل أسرة الصحة ،وكل عام وأنتم بخير وعافية.
— عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) May 2, 2022
تهانيّ الخالصة،بمناسبة عيد الفطر المبارك، لكل بناتنا وأبنائنا في سلاح الدرك الوطني، والشرطة، والحماية المدنية، والجمارك. أتمنى لكم جميعا دوام العافية والعزيمة، وكل عام وأنتم بخير.
— عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) May 2, 2022