الرئيس تبون يهنئ أفراد الجيش والأسلاك النظامية وعمال الصحة بمناسبة عيد الأضحى

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أفراد الجيش الوطني الشعبي وأفراد سلاح الدرك والأمن الوطنيين، والحماية المدنية والجمارك وكذا الأطباء وعمال قطاع الصحة وكافة منتسبيه، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكتب رئيس الجمهورية على حسابه الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي: “بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أتوجه بتهاني لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني في كل النواحي العسكرية، ضباطا وضباط صف وجنودا، وخصوصا أولئك المرابطين من حماة حدودنا في كل مكان ..كل عام وانتم بخير”.

كما توجه رئيس الجمهورية أيضا بتهانيه إلى أفراد سلاح الدرك والأمن الوطنيين والحماية المدنية والجمارك قائلا: “تهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك لأفراد سلاح الدرك والأمن الوطنيين والحماية المدنية والجمارك، بالتوفيق في مهامكم ان شاء الله وكل عام وأنتم بخير”.

وبذات المناسبة، تقدم السيد رئيس الجمهورية بتهانيه للأطباء وعمال قطاع الصحة ومنتسبيه كافة بالقول: “تهاني الخالصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى أطبائنا وعمال قطاع الصحة ومنتسبيه كافة .. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير وعافية.”