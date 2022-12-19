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الجزائر

الرئيس تبون يهنئ أمير قطر على النجاح في تنظيم كأس العالم

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يهنئ أمير قطر على النجاح في تنظيم كأس العالم
أرشيف
الرئيس تبون إلى جانب أمير قطر

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء الأحد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر بمناسبة اليوم الوطني لقطر، وعلى التميز والنجاح في تنظيم بطولة كأس العالم.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية “أجرى، مساء اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية مع أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، هنأه فيها باليوم الوطني لقطر، متمنيا له وللشعب القطري الشقيق مزيدا من الرخاء والتقدم”.

كما قدم الرئيس تبون تهانيه الحارة لدولة قطر قيادة وشعبا، لما حققته من تميز ونجاح على كل المستويات في تنظيم النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم  “فيفا”.

وبدوره شكر أمير دولة قطر، رئيس الجمهورية “على نبل مشاعره، متمنيا له وللشعب الجزائري دوام الهناء والازدهار”.

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