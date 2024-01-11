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الجزائر

الرئيس تبون يهنئ الجزائريين بحلول السنة الأمازيغية الجديدة

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يهنئ الجزائريين بحلول السنة الأمازيغية الجديدة

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس، الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2974.

وكتب الرئيس تبون في حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “إكس” “أتمنى كل الخير والبركات للجزائريات والجزائريين داخل الوطن وخارجه، بقدوم العام الأمازيغي الجديد..دام للجزائر عزّها وشموخها..أسقاس أمقاس”.

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