الرئيس تبون يهنئ الجزائريين بحلول العام الهجري 1445

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، الشعب الجزائري والأمة الإسلامية قاطبة، بمناسبة حلول أول محرم، والسنة الهجرية الجديدة 1445.

وقد عبّر الرئيس تبون بهذه المناسبة، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، عن “تمنّيه دوام الخير والعافية لبلادنا”.

ويوافق الفاتح من محرم أيضا، ذكرى هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، من مكة إلى المدينة المنورة، لنشر تعاليم الإسلام.

ويجري الرئيس تبون منذ الإثنين، زيارة دولة إلى الصين. بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ، تمتدّ بين 17 و21 جويلية الجاري.