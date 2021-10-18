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الجزائر

الرئيس تبون يهنئ الجزائريين بمناسبة المولد النبوي

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يهنئ الجزائريين بمناسبة المولد النبوي

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الإثنين، الشعب الجزائري بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وجاء في تغريدة للرئيس نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” “بمناسبة مولد خير الأنام، عليه أفضل الصلوات، وأزكى التسليم، أتوجه بخالص التهاني للشعب الجزائري الكريم، وهو يحتفي في هذه الليلة المباركة، مبتهجًا، ومقتديًا بسيرة من قال فيه المولى عزّ وجلّ: (وإنّك لَعَلَى خُلُقٍ عظِيم).صدق الله العظيم”.

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