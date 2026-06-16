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الرئيس تبون يهنئ الجزائريين بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يهنئ الجزائريين بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة
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رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

تقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتهانيه إلى الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1448 هـ، متمنياً للمواطنين دوام الصحة والعافية والرفاه، وللوطن مزيداً من الأمن والاستقرار.

وجاء في منشور لرئيس الجمهورية عبر حسابه الرسمي على منصة “فايسبوك”: “أيتها المواطنات أيها المواطنون.. يطيب لي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448، أن أهنئ كل الجزائريات والجزائريين، متمنيا لكم دوام الصحة والعافية والرفاه”.

وأضاف الرئيس تبون في رسالته: “كما أتمنى لوطننا المفدى المزيد من الأمن والاستقرار.. كل عام وأنتم بخير”.

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