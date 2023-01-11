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الجزائر

الرئيس تبون يهنئ الجزائريين بمناسبة رأس السنة الأمازيغية

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يهنئ الجزائريين بمناسبة رأس السنة الأمازيغية
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رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

قدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، تهنئته للجزائريين بمناسبة رأس السنة الأمازيغية، الموافقة لـ12 جانفي من كل عام.

وقال الرئيس تبون في تغريدة على تويتر:”بحلول السنة الأمازيغية الجديدة، أتمنى كل الخير و البركات، لوطننا و لكل الجزائريات و الجزائريين”. قبل أن يضيف:”أسقاس أمقاس”.

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