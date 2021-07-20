الرئيس تبون يهنئ الجزائريين بمناسبة عيد الأضحى

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الثلاثاء كافة الجزائريين بمناسبة عيد الأضحى وخص أفراد الجيش والحماية المدنية والسلك الطبي بالتهنئة.

وجاء في تغريدة للرئيس تبون: ‏في هذا اليوم العظيم الأغرّ أتقدم إلى كل الشعب الجزائري وجاليتنا في المهجر، بتهانيّ الحارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، و أتمنى من الله القدير أن يعيده علينا في العام القادم وقد رفع عنا البلاء والوباء.

كل عام وأنتم بألف خير.