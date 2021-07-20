الرئيس تبون يهنئ الجزائريين بمناسبة عيد الأضحى
هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الثلاثاء كافة الجزائريين بمناسبة عيد الأضحى وخص أفراد الجيش والحماية المدنية والسلك الطبي بالتهنئة.
وجاء في تغريدة للرئيس تبون: في هذا اليوم العظيم الأغرّ أتقدم إلى كل الشعب الجزائري وجاليتنا في المهجر، بتهانيّ الحارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، و أتمنى من الله القدير أن يعيده علينا في العام القادم وقد رفع عنا البلاء والوباء.
كل عام وأنتم بألف خير.
عيد أضحى مبارك سعيد، لكل ضباط و ضباط الصف و جنود الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، خاصة أولئك الشجعان الأشاوس، حماة حدود وطننا المفدى في كل وحداتنا ونواحينا العسكرية.
— عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) July 20, 2021
عيد أضحى سعيد و مبارك لكل أطبائنا و شبه الطبيين، أنتم الذين لم تَكَلُّوا في مواجهتكم اليومية ضد وباء كوفيد-19، و يعود إليكم الفضل الأكبر في بقاء منظومتنا الصحية واقفة، فشكرا لكم على تضحياتكم، وكل عام وأنتم بألف خير بحول الله.
— عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) July 20, 2021
في هذا اليوم العظيم الأغرّ أتقدم إلى كل الشعب الجزائري وجاليتنا في المهجر، بتهانيّ الحارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، و أتمنى من الله القدير أن يعيده علينا في العام القادم وقد رفع عنا البلاء والوباء.
كل عام وأنتم بألف خير.
— عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) July 20, 2021