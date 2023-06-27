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الجزائر

الرئيس تبون يهنئ الجزائريين بمناسبة عيد الأضحى (فيديو)

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يهنئ الجزائريين بمناسبة عيد الأضحى (فيديو)
ح.م
رئيس الجمهورية

قدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الثلاثاء في كلمة متلفزة، تهنئته للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال الرئيس تبون في تهنئته بالعيد:

أتقدم إليكن وإليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات، داخل الوطن وخارجه راجيا من الله أن يعيده علينا بالخير والبركة ودوام الاستقرار، في كنف الأخوة والتضامن، والتآزر الذي عهدناها في شعبنا المؤمن.

أتمنى لشعبنا عيدا مباركا، وأن يوفقنا الله جميعا لما فيه الخير، لبلدنا المفدى ولأمتنا، ولأهلنا في فلسطين الجريحة، متمنيا لحجاجنا الميامين العودة لوطنهم، سالمين غانمين إن شاء الله.

كما لا يفوتني في هذه المناسبة التنويه بجهود كل العاملين المداومين في خدمة المواطنين في هذه الأيام المباركة.

وفي الأخير نسأل الله سبحانه وتعالى، أن يُديم علينا نعمة الأمن والأمـــــان، ويتغمّد شهداءنا الأبرار، برحمته الواسعة .
عيدُكم مبارك سعيد، وكلُّ عامٍ وأنتم بخير.

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