الرئيس تبون يهنئ الجزائريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك
هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء السبت، الجزائريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. في كلمة متلفزة بثت على قنوات التلفزيون العمومي.
وجاء في كلمة الرئيس تبون:”كما عشنا اليوم نفحات يوم عرفة الأغرّ، نستقبل غدا عيد الأضحى المبارك لنحيي سنة سيدنا إبراهيم الخليل”.
قبل أن يضيف:”أتوجه بهذه المناسبة بالتهاني لكل الجزائريين والجزائريات، داخل الوطن، ولجاليتنا في المهجر، ولحجاجنا الميامين في البقاع المقدسة”.
متابعا:”كما أهنئ الأمة العربية والإسلامية كافة، خاصة أشقائنا في فلسطين. سائلا الله عز وجل أن يرفع عنهم الظلم”.