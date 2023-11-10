الرئيس تبون يهنئ الدكتورة زهور ونيسي

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون برقية تهنئة إلى الدكتورة زهور ونيسي بمناسبة تكريمها من قبل المؤسسة الكويتيّة “سعاد الصباح” بـ “جائزة الوفاء”

وجاء في نص البرقية: “يسعدني بمناسبة تكريمكِ من قبل المؤسسة الكويتيّة “سعاد الصباح” بـ “جائزة الوفاء” وأن تكوني الرمز المكرم للثقافة العربية لعام 2023، الذي يمثل تقديرا لمسيرتك الحافلة بالكتابة والإبداع، وعرفانا وإكبارا لدورك العلمي والفكري والمهني والاجتماعي الرائد، الذي ميّز مسيرتك الحافلة والسامية”.

وأضاف الرئيس “أتمنى للأجيال الصاعدة أن تستمد التميّز والنجاح منك وأنت نبعُ العطاء والتفاني والإخلاص في العمل والتربية والإرشاد بتعامل راق وخلق عال، تقبلي أسمى مشاعر تقديري و احترامي”.