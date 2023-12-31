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الرئيس تبون يهنئ الرئيس سعيّد والشعب التونسي

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يهنئ الرئيس سعيّد والشعب التونسي
ح. م
الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيّد

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي، قيس سعيّد، ظهر اليوم الأحد، 31 ديسمبر، حيث تبادل الطرفان التهاني بمناسبة حلول العام الجديد.

وحسب ما نقله التلفزيون الجزائري، هنأ الرئيس عبد المجيد تبون نظيره قيس سعيّد “متمنيا له وللشعب التونسي الشقيق دوام الرقي والإزدهار.”

ومن جهتها، أفادت الرئاسة التونسية في بيان أن الرئيسان أكدا “على عزمهما المشترك والثابت على مزيد تطوير العلاقات الأخوية والمتينة التي تجمع شعبنا الواحد في كل من تونس والجزائر”.

وأضافت أنه “تم التعرض في هذه المكالمة لوقوف تونس والجزائر إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني الهمجي.”

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