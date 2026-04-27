الرئيس تبون يهنئ الرياضيين المتألقين في المحافل الدولية

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرياضيين المتألقين، في البطولة العالمية والإفريقية والدورة الدولية.

وعبّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عبر حسابه الخاص، عن فخره بما وصل إليه المستوى الرياضي العام، في الجزائر.

وقال في هذا السياق: “فخور جدا بما وصل إليه المستوى الرياضي العام في الجزائر بفضل إرادة بناتنا وأبنائنا الذين كانوا دوما أهلا لثقتنا وسيبقون كذلك”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “122ميدالية منها 46 ذهبية في بطولة عالمية وإفريقية ودورة دولية في شهر واحد هو إنجاز تاريخي بمجهودات جبارة.. ألف شكر لكم جميعا رياضيين وتقنيين .. وألف مبروك .. تحيا الجزائر”.