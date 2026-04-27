-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الرئيس تبون يهنئ الرياضيين المتألقين في المحافل الدولية

عمر سلامي
  • 332
  • 0
أرشيف
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرياضيين المتألقين، في البطولة العالمية والإفريقية والدورة الدولية.

وعبّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عبر حسابه الخاص، عن فخره بما وصل إليه المستوى الرياضي العام، في الجزائر.

وقال في هذا السياق: “فخور جدا بما وصل إليه المستوى الرياضي العام في الجزائر بفضل إرادة بناتنا وأبنائنا الذين كانوا دوما أهلا لثقتنا وسيبقون كذلك”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “122ميدالية منها 46 ذهبية في بطولة عالمية وإفريقية ودورة دولية في شهر واحد هو إنجاز تاريخي بمجهودات جبارة.. ألف شكر لكم جميعا رياضيين وتقنيين .. وألف مبروك .. تحيا الجزائر”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد