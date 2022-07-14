الرئيس تبون يهنئ الرياضي أيوب حلاسة

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، الرياضي أيوب حلاسة الفائز بالميدالية الذهبية في الكاراتيه، بالألعاب العالمية بأمريكا.

ونشر الرئيس تبون، التهنئة على حسابه الرسمي عبر تويتر وجاء فيها “ألف مبروك للشاب أيوب حلاسة، الإبن البار للجزائر المنتصرة، على نيله الميدالية الذهبية في الكاراتيه، بالألعاب العالمية بأمريكا”.