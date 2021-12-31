الرئيس تبون يهنئ السلك الطبي وأفراد الجيش والأجهزة الأمنية بحلول السنة الجديدة

‏هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجمعة، السلك الطبي وأفراد الجيش والأجهزة الأمنية بمناسبة حلول السنة الجديدة.

ونشر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على صفحته الرسمية عبر توتير تغريدات هنأ فيها الأطباء وأفراد الجيش والأجهزة الأمنية.

وفي تغريدة خص بها السلك الطبي قال الرئيس تبون إلى كل أطباء الجزائر، وشبه الطبيين، الذين تتواصل تضحياتهم في سبيل عافية الجزائر إليكم منّي، باسم الشعب الجزائري، أسمى آيات التقدير و الامتنان، بمناسبة حلول العام الجديد..شكرا لكم يا أفذاذ الوطن.

وفي تغريدة أخرى هنأ رئيس الجمهورية أفراد سلاح الدرك الوطني، وسلك الشرطة، وأعوان الحماية المدنية، والجمارك..”تهانيّ الخالصة وتمنياتي الصادقة لكم جميعا بالتوفيق والعافية، بمناسبة حلول العام الجديد 2022 ..تحيا الجزائر”.

كما تمنى الرئيس تبون عاما سعيد وقدم تهانيه الخالصة لكل الضباط، وضباط الصف،و جنود جيشنا الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، عاشت الجزائر حرّة أبيّة.