الرئيس تبون يهنئ السلك الطبي وأفراد الجيش والأجهزة الأمنية بحلول السنة الجديدة
هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجمعة، السلك الطبي وأفراد الجيش والأجهزة الأمنية بمناسبة حلول السنة الجديدة.
ونشر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على صفحته الرسمية عبر توتير تغريدات هنأ فيها الأطباء وأفراد الجيش والأجهزة الأمنية.
وفي تغريدة خص بها السلك الطبي قال الرئيس تبون إلى كل أطباء الجزائر، وشبه الطبيين، الذين تتواصل تضحياتهم في سبيل عافية الجزائر إليكم منّي، باسم الشعب الجزائري، أسمى آيات التقدير و الامتنان، بمناسبة حلول العام الجديد..شكرا لكم يا أفذاذ الوطن.
إلى كل أطباء الجزائر، و شبه الطبيين، الذين تتواصل تضحياتهم في سبيل عافية الجزائر 🇩🇿 إليكم منّي، باسم الشعب الجزائري، أسمى آيات التقدير و الامتنان، بمناسبة حلول العام الجديد..شكرا لكم يا أفذاذ الوطن
— عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) December 31, 2021
وفي تغريدة أخرى هنأ رئيس الجمهورية أفراد سلاح الدرك الوطني، وسلك الشرطة، وأعوان الحماية المدنية، والجمارك..”تهانيّ الخالصة وتمنياتي الصادقة لكم جميعا بالتوفيق والعافية، بمناسبة حلول العام الجديد 2022 ..تحيا الجزائر”.
إلى أفراد سلاح الدرك الوطني،و سلك الشرطة، و أعوان الحماية المدنية، و الجمارك..تهانيّ الخالصة و تمنياتي الصادقة لكم جميعا بالتوفيق والعافية، بمناسبة حلول العام الجديد 2022 ..تحيا الجزائر 🇩🇿
— عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) December 31, 2021
كما تمنى الرئيس تبون عاما سعيد وقدم تهانيه الخالصة لكل الضباط، وضباط الصف،و جنود جيشنا الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، عاشت الجزائر حرّة أبيّة.
عام سعيد، و تهانيّ الخالصة لكل الضباط، و ضباط الصف،و جنود جيشنا الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، عاشت الجزائر حرّة أبيّة
— عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) December 31, 2021