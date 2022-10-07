الرئيس تبون يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة المولد النبوي الشريف

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجمعة، الشعب الجزائري، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وكتب رئيس الجمهورية عبر حسابه الرسمي على تويتر “بحلول الذكرى الغالية، مولد خير الأنام سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله العليّ القدير أن يعزّ بلدنا المُفدّى وشعبنا الأبيّ، ويجعل منهاج النبي، نور قلوبنا، لخدمة ديننا وأمتنا”.