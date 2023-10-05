الرئيس تبون يهنئ المعلّمين

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، تهنئة خاصة للمعلّمين والأساتذة، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الموافق لـ 5 أكتوبر من كل عام.

وجاء في تغريدة للرئيس تبون على حسابه في منصة “إكس”:”أتوجه بخالص التهاني وبالغ التقدير للسيدات والسادة المعلمين والأساتذة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الموافق 05 أكتوبر”.

وعبّر الرئيس في تهنئته للمعلّمين عن “عرفانه بدورهم في بناء الأجيال وتطوير كفاءاتهم لضمان مستقبل جزائر الغد”.

ويحتفل باليوم العالمي للمعلّمين كل سنة منذ عام 1994، لإحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966، بشأن أوضاع المدرّسين.

— عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) October 5, 2023