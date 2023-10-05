-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون يهنئ المعلّمين

الشروق أونلاين
  • 207
  • 0
الرئيس تبون يهنئ المعلّمين
أرشيف
رئيس الجمهورية

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، تهنئة خاصة للمعلّمين والأساتذة، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الموافق لـ 5 أكتوبر من كل عام.

وجاء في تغريدة للرئيس تبون على حسابه في منصة “إكس”:”أتوجه بخالص التهاني وبالغ التقدير للسيدات والسادة المعلمين والأساتذة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الموافق 05 أكتوبر”.

وعبّر الرئيس في تهنئته للمعلّمين عن “عرفانه بدورهم في بناء الأجيال وتطوير كفاءاتهم لضمان مستقبل جزائر الغد”.

ويحتفل باليوم العالمي للمعلّمين كل سنة منذ عام 1994، لإحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966، بشأن أوضاع المدرّسين.

— عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) October 5, 2023

مقالات ذات صلة
توقّع تراجع أسعار اللحوم الحمراء بنحو 40 بالمائة

توقّع تراجع أسعار اللحوم الحمراء بنحو 40 بالمائة

عطاف يستقبل المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

عطاف يستقبل المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

هكذا يدفع اليمينيون الفرنسيون ماكرون لتدمير العلاقات مع الجزائر

هكذا يدفع اليمينيون الفرنسيون ماكرون لتدمير العلاقات مع الجزائر

الخارجية الجزائرية تتبرأ من “بيان مزيّف” حول الوضع في مالي

الخارجية الجزائرية تتبرأ من “بيان مزيّف” حول الوضع في مالي

اتحادية التعليم العالي تجدّد وقوفها مع مشاريع الوزارة

اتحادية التعليم العالي تجدّد وقوفها مع مشاريع الوزارة

إجراءات صارمة لحماية الجزائريين من الاحتيال في العلاج بالخارج

إجراءات صارمة لحماية الجزائريين من الاحتيال في العلاج بالخارج

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد