الرئيس تبون يهنئ الملك تشارلز بمناسبة تنصيبه ملكا لبريطانيا

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الملك تشارلز الثالث بمناسبة توليه منصب ملك المملكة المتحدة بريطانيا العظمي وإيرلندا الشمالية.

نص الرسالة:

بمناسبة توليكم منصبكم ملكًا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، وفقا للتقاليد الملكية العريقة، يسعدني أن أتقدم لجلالتكم باسم الشعب الجزائري وحكومته وأصالة عن نفسي، بخالص التهاني مقرونة بأصدق التمنيات بالصحة والسعادة

“إن ما جُبلتْ عليه جلالتكم من حنكة وخصال إنسانية رفيعة، يجعلكم خير خلف لخير سلف في خدمة بلدكم الصديق، وإني لعلى قناعة تامة بأن الفترة القادمة ستتيح لكم الفرصة مجددًا لإثبات حرصكم المعهود للمساهمة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين ومواصلة مسيرة الدفاع عن القضايا العادلة

وأغتنم هذه الفرصة الطيبة لأشيد بجودة العلاقات الثنائية بين بلدينا، ولأعرب لجلالتكم عن عزمي الأكيد وحرصي التام لمواصلة التنسيق والتشاور والتعاون بين بلدينا بما يخدم شعبينا ويوطد علاقات الصداقة والتعاون بينهما

وإذ أجدد لجلالتكم صادق عبارات التهاني، تفضلوا جلالتكم بقبول.

الرئيس تبون يعزي في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

ويوم 9 سبتمبر 2022، بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الجمعة، برسالة تعزية الى الملك البريطاني تشارلز إثر وفاة الملكة اليزابيث الثانية، أبرز من خلالها دور الفقيدة في الارتقاء بعلاقات الصداقة بين الجزائر وبريطانيا. وجاء في رسالة التعزية: “تلقينا ببالغ الحزن وعميق الأسى نبأ وفاة جلالة ملكة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، إليزابيث الثانية، وإنه لا يسعني إلا أن أتقدم إليكم باسم الشعب الجزائري وحكومته وأصالة عن نفسي، والى الأسرة الحاكمة الفاضلة والشعب البريطاني كافة بأصدق عبارات التعازي وأخلص مشاعر التضامن والمواساة”.

وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: “وإنه لمصاب جلل برحيل أحد ركائز المملكة البريطانية المتحدة وحكمائها المخضرمين الذين نذروا حياتهم لخدمة بلدهم. فحن اليوم نستحضر إسهاماتها الخالدة ومبادراتها الرائدة لضمان السلام والاستقرار والتقدم في درب التقدم والرخاء للشعب البريطاني، مسايرة بكل حكمة وبصيرة التغيرات والتحولات التي شهدتها الساحة الدولية بكل أبعادها، السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية، طيلة السنوات السبعين لحكمها”.وإن الجزائر – يستطرد الرئيس تبون – “إذ تعتز بالعلاقات المميزة التي تجمعها بمملكة بريطانيا المتحدة لتؤكد دور الفقيدة بالارتقاء بالعلاقات الثنائية تجسيدا لعلاقات الصداقة بين شعبينا ولتطلعاتهما المشتركة نحو المزيد من التقدم والازدهار. وبرحيلها، تفقد الجزائر واحدا من أصدقائها الأوفياء في كل الظروف والمراحل التي مرت بها”.

وخلص رئيس الجمهورية الى القول: “وإذ أجدد لكم عميق حزني وأصدق عبارات العزاء والمواساة، أرجو من جلالتكم قبول أسمى آيات المودة والتقدير، مؤكدا لكم وقوف الشعب الجزائري إلى جانبكم في هذه المحنة التي ألمت بالعائلة الملكية الفاضلة وبالشعب البريطاني الصديق”.