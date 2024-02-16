الرئيس تبون يهنئ المنتخب الوطني للريشة على إحرازه اللقب القاري

هنأ الرئيس عبدالمجيد تبون، المنتخب الوطني للريشة الطائرة (البادمينتون) وذلك لإحرازه اللقب القاري للمرة الرابعة عقب فوزه على نيجيريا بنتيجة (3-2)، في نهائي البطولة القارية بالقاهرة يوم أمس، الخميس 15 فيفري.

وكتب الرئيس تبون في تهنئته “تحية تقدير لمنتخبنا الوطني للريشة الطائرة على إحرازه اللقب القارّي..التتويج بالبطولة الإفريقية للمرة الرابعة على التوالي إنجاز كبير. شكرا لكم ولكل الأطقم الفنية والإدارية.. وبقية مشوار موفق بحول الله.”