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الجزائر

الرئيس تبون يهنئ الناجحين في شهادة البكالوريا 

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يهنئ الناجحين في شهادة البكالوريا 

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السبت، كل الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا لدورة جوان 2022.

وجاء في تغريدة نشرها رئيس الجمهورية عبر صفحته على تويتر “تهانيّ لكل الناجحات والناجحين في امتحان البكالوريا، تمنياتي لكم بالتوفيق في مشواركم الجامعي، حظ أوفر للراسبين في الدورة القادمة، بحول الله”.

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