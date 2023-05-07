الرئيس تبون يهنئ بن قرينة بعد إعادة انتخابه على رأس حركة البناء

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الأحد، رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للحركة للعهدة الثانية.

وتلقى رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، مكالمة هاتفية من طرف رئيس الجمهورية، حسبما جاء في منشور الصفحة الرسمية للحركة عبر “فيسبوك”.

وجاء في المنشور: “تلقى رئيس حركة البناء الوطني، الأستاذ عبدالقادر بن قرينة، مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، هنأه فيها لإعادة انتخابه رئيسا للحركة للعهدة الثانية”.

كما هنأ وزراء ورؤساء أحزاب سياسية عبد القادر بن قرينة، بعد تزكيته رئيسا للحزب لعهدة ثانية، حسبما أفاد ذات المصدر.