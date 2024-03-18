-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

الرئيس تبون يهنئ بوتين على إعادة انتخابه رئيسا لروسيا

الشروق أونلاين
  • 45
  • 0
الرئيس تبون يهنئ بوتين على إعادة انتخابه رئيسا لروسيا
ح.م
لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الروسي

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد.

وفاز بوتين بالانتخابات الرئاسية لروسيا الاتحادية بعد حصوله على 87.28 بالمئة من الأصوات، متفوّقا على:

  • نيكولاي خاريتونوف الذي حصل على 4.31 بالمئة من الأصوات،
  • وفلاديسلاف دافانكوف بـ 3.85 بالمئة من الأصوات،
  • وليونيد سلوتسكي بـ 3.2 بالمئة من الأصوات.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا قد قررت في وقت سابق، أن يستمر التصويت 3 أيام (15 و16 و17 مارس)، لتصبح هذه الانتخابات هي أول رئاسيات روسية تستمر 3 أيام.

وأعلن بوتين مطلع فيفري الماضي، ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية. إذ يسمح دستور البلاد للرئيس البالغ 71 عاما، بأن يتولى فترتين إضافيتين، ما يعني أنه قد يمكث بمنصبه حتى عام 2036 أيضا.

مقالات ذات صلة
الأمم المتحدة تعتمد قرارا لمكافحة كراهية الإسلام

الأمم المتحدة تعتمد قرارا لمكافحة كراهية الإسلام

الصحراء الغربية: ممثل جبهة البوليساريو يلتقي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

الصحراء الغربية: ممثل جبهة البوليساريو يلتقي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

المقاومة ليست في موقع ضعف حتى تقبل بأي اتفاق

المقاومة ليست في موقع ضعف حتى تقبل بأي اتفاق

الجنرال بيجار.. السفاح الذي تريد بلدية فرنسية تخليده بتمثال

الجنرال بيجار.. السفاح الذي تريد بلدية فرنسية تخليده بتمثال

اتساع دائرة الحصار على موقف سانشيز تجاه الصحراء الغربية

اتساع دائرة الحصار على موقف سانشيز تجاه الصحراء الغربية

النيجر تلغي اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة

النيجر تلغي اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد