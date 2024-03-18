الرئيس تبون يهنئ بوتين على إعادة انتخابه رئيسا لروسيا

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد.

وفاز بوتين بالانتخابات الرئاسية لروسيا الاتحادية بعد حصوله على 87.28 بالمئة من الأصوات، متفوّقا على:

نيكولاي خاريتونوف الذي حصل على 4.31 بالمئة من الأصوات،

وفلاديسلاف دافانكوف بـ 3.85 بالمئة من الأصوات،

وليونيد سلوتسكي بـ 3.2 بالمئة من الأصوات.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا قد قررت في وقت سابق، أن يستمر التصويت 3 أيام (15 و16 و17 مارس)، لتصبح هذه الانتخابات هي أول رئاسيات روسية تستمر 3 أيام.

وأعلن بوتين مطلع فيفري الماضي، ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية. إذ يسمح دستور البلاد للرئيس البالغ 71 عاما، بأن يتولى فترتين إضافيتين، ما يعني أنه قد يمكث بمنصبه حتى عام 2036 أيضا.