-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تعليق بث قناة الحياة وسحب اعتمادها بصفة مؤقتة
الجزائر

الرئيس تبون يهنئ رئيسي وغوتيريش

الشروق أونلاين
  • 138
  • 0
الرئيس تبون يهنئ رئيسي وغوتيريش

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الاثنين، إبراهيم رئيسي، بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما هنأ رئيس الجمهورية الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بمناسبة إعادة انتخابه على رأس الهيئة الدولية.

بيان رئاسة الجمهورية

هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غو تيريش، بمناسبة إعادة انتخابه على رأس هذه الهيئة، متمنيا له تحقيق المزيد من النجاح، وكذا التوفيق في مساعي إصلاح منظومة الأمم المتحدة.

وجدّد السيد الرئيس دعم الجزائر واستعدادها لمواصلة العمل إلى جانب السيد أنطونيو غوتيريش لمواجهة تحديات مكافحة الإرهاب وحل النزاعات وعلى رأسها تصفية الاستعمار.

الرئيس تبون يعزي في وفاة الرئيس الأسبق لزامبيا

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة تعزية إلى الرئيس الزامبي، إدغار لونغو، إثر وفاة الدكتور كينيث دافيد كاوندا الرئيس الأسبق لجمهورية زامبيا.

وعبر الرئيس تبون حسب بيان لرئاسة الجمهورية، الاثنين، فيها باسمه الخاص وباسم الشعب الجزائري، عن بالغ تأثّره وخالص مواساته لأسرة الفقيد وللشعب الزامبي، منوّها بالمسار النضالي المتميّز لصديق الجزائر، وأحد الزعماء الأفارقة الكبار، ودوره في الكفاح من أجل تحرير إفريقيا من براثن الاستعمار.

مقالات ذات صلة
مدير معهد باستور: فيروس كورونا لا يزال ينشط وينتشر

مدير معهد باستور: فيروس كورونا لا يزال ينشط وينتشر

سيال: انقطاع التزويد بالمياه عبر 9 بلديات بالعاصمة

سيال: انقطاع التزويد بالمياه عبر 9 بلديات بالعاصمة

83.95 % نسبة النجاح الوطنية في “السانكيام”

83.95 % نسبة النجاح الوطنية في “السانكيام”

وزير التربية يكشف عن جديد التوظيف لهذه السنة

وزير التربية يكشف عن جديد التوظيف لهذه السنة

توقيف بيطري أهان الشهيد “حمّه لخضر” على فايسبوك بالوادي

توقيف بيطري أهان الشهيد “حمّه لخضر” على فايسبوك بالوادي

الشباب يكتسح البرلمان

الشباب يكتسح البرلمان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد