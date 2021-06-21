الرئيس تبون يهنئ رئيسي وغوتيريش

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الاثنين، إبراهيم رئيسي، بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما هنأ رئيس الجمهورية الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بمناسبة إعادة انتخابه على رأس الهيئة الدولية.

بيان رئاسة الجمهورية

هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غو تيريش، بمناسبة إعادة انتخابه على رأس هذه الهيئة، متمنيا له تحقيق المزيد من النجاح، وكذا التوفيق في مساعي إصلاح منظومة الأمم المتحدة.

وجدّد السيد الرئيس دعم الجزائر واستعدادها لمواصلة العمل إلى جانب السيد أنطونيو غوتيريش لمواجهة تحديات مكافحة الإرهاب وحل النزاعات وعلى رأسها تصفية الاستعمار.

الرئيس تبون يعزي في وفاة الرئيس الأسبق لزامبيا

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة تعزية إلى الرئيس الزامبي، إدغار لونغو، إثر وفاة الدكتور كينيث دافيد كاوندا الرئيس الأسبق لجمهورية زامبيا.

وعبر الرئيس تبون حسب بيان لرئاسة الجمهورية، الاثنين، فيها باسمه الخاص وباسم الشعب الجزائري، عن بالغ تأثّره وخالص مواساته لأسرة الفقيد وللشعب الزامبي، منوّها بالمسار النضالي المتميّز لصديق الجزائر، وأحد الزعماء الأفارقة الكبار، ودوره في الكفاح من أجل تحرير إفريقيا من براثن الاستعمار.