الرئيس تبون يهنئ رئيس نيجيريا المنتخب

هنّأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، أسيواجو بولا أحمد تينوبو، بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية نيجيريا الفدرالية.

وجاء في تهنئة الرئيس تبون لرئيس نيجيريا المنتخب:

فخامة الرئيس المنتخب وأخي العزيز،

يطيب لي بمناسبة انتخابكم رئيسا لجمهورية نيجيريا الفدرالية الشقيقة، أن أتوجه إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأحر عبارات التهاني وأصدق التمنيات لكم بالنجاح في أداء مهامكم السامية.

إن الثقة التي وضعها شعبكم الشقيق في شخصكم، تعد تزكية لكم واعترافا بكفاءتكم وتجربتكم السياسية المشهودة، وإدراكا لما تتصفون به من مؤهلات وخصال رجل الدولة المحنك، وكذا التزامكم بخدمة بلدكم.

أود أن أغتنم هذه المناسبة السعيدة، لأعبر عن تمام استعدادنا للعمل معكم من أجل مواصلة توطيد علاقات التضامن التاريخية القائمة بين بلدينا، وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في شتى الميادين، وحرصنا على تحقيق المشاريع الهيكلية، والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين بلدينا الشقيقين.

ولا يفوتنا في هذه السانحة، أن أعرب عن الاهتمام الذي أوليه لترقية وتعميق سنة التشاور السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق ضمن الاتحاد الإفريقي بغية تحقيق أهداف السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي في ربوع قارتنا، والدفاع عن مصالحها في مختلف المحافل الدولية.

وإذ أجدد لكم خالص التهاني، تفضلوا فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات المودة والاحترام.