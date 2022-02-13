الرئيس تبون يهنئ شتاينماير بعد إعادة انتخابه رئيسا لألمانيا

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نظيره الألماني فالتر شتاينماير بمناسبة إعادة انتخابه على رأس الجمهورية الألمانية.

ونشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية نص التهنئة التي جاء فيها:

بمناسبة إعادة انتخابكم على رأس الجمهورية الألمانية، أتقدم لفخامتكم باسم الشعب الجزائري وحكومته وأصالة عن نفسي، بأحر عبارات التهنئة وأصدق التمنيات بالنجاح في أداء مهامكم السامية وتحقيق الـمزيد من التطور والازدهار للشعب الألماني الصديق.

إن تجديد الثقة في شخصكم لإشادة واعتراف بما قدمتموه طوال مساركم السياسي في خدمة بلدكم الصديق، وإنّي على قناعة تامة على أن الفترة القادمة ستتيح تحقيق الـمزيد من الانجازات الراهنة.

وأغتنم هذه الفرصة لأشيد بجودة العلاقات الثنائية، ولأعرب لكم عن عزمنا الأكيد لمواصلة التنسيق والتشاور بما يخدم شعبينا الصديقين، ويوطد علاقات التعاون بينهما.

كما أود أن أؤكد لكم عن استعدادنا الكامل للعمل على الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية في جوانبها الـمختلفة بما يخدم المصالح المتبادلة بيـن الجزائـر وألمانيا.