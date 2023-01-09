الرئيس تبون يهنئ شركة ناشئة جزائرية بعد فوزها في مسابقة عالمية

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شباب الشركة الجزائرية الناشئة بعد افتكاكهم للمرتبة الثانية عالميا في مسابقة بالصين.

وجاء في تغريدة الرئيس “إلى شباب الشركة الناشئة Farm AI.. أبارك لكم المرتبة الثانية عالميا، من بين 12 ألف مشارك، في مسابقة بالصين”.

وتابع قائلا “فخور بكم، و هذه هي الجزائر الجديدة التي نطمح إليها، و سيحققها الشباب أمثالكم..حفظكم الله و وفقكم في مساركم”.

وفي وقت سابق، هنأ الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الناشئة ياسين وليد، الشركة المختصصة في التكنولوجيا الزراعية، على إثر فوزها بالمرتبة الثانية في المسابقة العالمية للشركات الناشئة Tech4Good.

وكتب ياسين وليد عبر صفحته على الفيسبوك: مرة أخرى يرفع إسم الجزائر في المحافل الدولية للإبتكار مبرزةً بذلك القدرات الهائلة لنوابغناَ الشباب أينماَ حلوا. برافو، لكم منا كل الدعم!

وحسب بيان صادر عن شركة هواري الجزائر، تحصل الفريق الجزائري على المركز الثاني خلال النهائي العالمي لمسابقة هواوي “التكنولوجيا من أجل الصالح العام” أو “tech4good” ،الذي نظمته الشركة الخميس الماضي.

الفريق الجزائري ” فارم اي”، قدم حلاً للتعامل مع المشاكل التي تواجهها المزارع باستخدام طائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي، تميز كذلك بين 11 شركة ناشئة في العالم، وهذا بعد العرض أمام أعضاء لجنة التحكيم الدولية. وبذلك فاز الفريق الجزائري بشيك قدره 15 ألف دولار. يوضح البيان.

بالإضافة إلى ذلك، فازت “فارم اي” بجائزة أفضل اختيار للجمهور بأكثر من 10 آلاف صوت للمنتخب الجزائري. ومن المتوقع أن يتنافس فريق الشركة الناشئة في شهر فيفري القادم مع فريقين للفوز برعاية قدرها 100000 دولار.