الرئيس تبون يهنئ قيس سعيد بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي قيس سعيد هنأه فيها بمناسبة تنصيب الحكومة الجديدة.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية نقله التلفزيون الجزائري “أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية مع أخيه قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة هنأه فيها بمناسبة تنصيب الحكومة الجديدة متمنيا له ولحكومته التوفيق والسداد”.

وأضاف أنه “سيشكل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجلات محور أجندة الزيارة المرتقبة للسيد رئيس الجمهورية إلى تونس الشقيقة”.