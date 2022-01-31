الرئيس تبون يهنئ نظيره الايطالي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الاثنين، نظيره الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد.

وجاء في برقية التهنئة “بمناسبة انتخابكم مجددا على رأس الجمهورية الإيطالية، أتقدم لفخامتكم باسم الشعب الجزائري وحكومته وأصالة عن نفسي، بـأحر التهاني المشفوعة بأصدق التمنيات بالنجاح والتوفيق في آداء مهامكم السامية، في خدمة بلدكم ولتحقيق المزيد من التطور والازدهار لشعب إيطاليا الشقيق”.

وأضاف الرئيس تبون “إن تجديد الثقة في شخصكم لإشادة واعتراف بما قدمتموه طوال مساركم السياسي في خدمة بلدكم الصديق. وإني على قناعة تامة من أن الفترة القادمة ستتيح لكم الفرصة لتحقيق المزيد من الانجازات وتجاوز التحديات الجديدة التي يفرضها الواقع”.

وتابع “اغتنم هذه الفرصة الطيبة للإشادة بجودة العلاقات الثنائية بين بلدينا، ولأعرب لكم عن عزمي الأكيد وحرصي التام في مواصلة التنسيق والتشاور بين بلدينا بما يخدم شعبينا ويوطد العلاقات”.

وأضاف وختم رئيس الجمهورية “أود أن أؤكد لكم عن استعدادي للعمل بمعيتكم على الدفع قدما للارتقاء بعلاقاتنا الثنائية، في جوانبها المختلفة بما يخدم المصالح المتبادلة بين الجزائر وإيطاليا، في ظل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تجمعنا لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية الحالية”.