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الرئيس تبون يهنئ نظيره الصحراوي بمناسبة الذكرى الـ 46 لتأسيس الجمهورية الصحراوية

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يهنئ نظيره الصحراوي بمناسبة الذكرى الـ 46 لتأسيس الجمهورية الصحراوية

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، نظيره رئيس الجمهورية العربية الصحراوية ابراهيم غالي والشعب الصحراوي بمناسبة الاحتفال  بالذكرى الـ 46 لاعلان تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وقال الرئيس تبون في رسالة  التهنئة  “إن الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لإعلان تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، يتيح لي فرصة طيبة لأتقدم فيها إليكم شخصيا ولقيادة جبهة البوليساريو وللشعب الصحراوي الشقيق بأحر التهاني وأجمل التمنيات”.

وتابع الرئيس تبون قائلا “إن تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في 27 فبراير 1976، كان محطة هامة على درب كفاح الشعب الصحراوي الباسل من أجل استرجاع حقوقه الوطنية الـمشروعة. ولقد كسب الشعب الصحراوي احتراما وتأييدا واسعين على الـمستوى الدولي نظير إصراره على الاستمرار في النضال من أجل تقرير مصيره وبسط سيادته على أرضه”.

وأضاف “كما أود أن أغتنم هذه الـمناسبة لأؤكد لكم تضامن الجزائر الدائم مع قضيتكم العادلة، ودعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي الـمشروع في تقرير الـمصير والاستقلال، مجددًا لكم عزمنا الراسخ على العمل سويا من أجل تدعيم علاقات الأخوة والتعاون بين بلدينا الشقيقين بما يحقق طموحات شعبينا في السلم والأمن والتقدم والرفاه”.

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