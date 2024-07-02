الرئيس تبون يهنئ نظيره الموريتاني بمناسبة إعادة انتخابه

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للبلاد.

وجاء في تهنئة الرئيس تبون:”يسعدني أن أعرب لفخامتكم بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسًا للجمهورية الإسلامية الـموريتانية الشقيقة لولاية ثانية، عن أخلص التـهاني وأطيب التبريكات”.

“متمنيًا لكم تمام التوفيق، وكامل السداد في أداء مهامكم السامية. بعدما حظيتُم بثقةِ الشعب الـموريتاني الشقيق الـمتجددة في شخصكم الكريم لقيادة البلاد”، يتابع الرئيس.

قبل أن يضيف:”أغتنم هذه السانحة، لأجدد لفخامتكم قناعتنا الراسخة، وحرصنا الدائم، للتشاور والتنسيق من أجل تعزيز وشائج الأخوة وتدعيم التعاون القائم بين بلدينا”.

كما أشار الرئيس الجزائري إلى تطلّعه “لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مساهمة في تحقيق تطلعات شعوبنا في الـمنطقة الـمغاربية وفي الساحل”.