-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون يهنىء الجزائريين بحلول العام الهجري الجديد

الشروق أونلاين
  • 284
  • 0
الرئيس تبون يهنىء الجزائريين بحلول العام الهجري الجديد

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الشعب الجزائري بحلول العام الهجري الجديد قائلا “عام هجري مبارك، لكل الجزائريات والجزائريين”.

وكتب رئيس الجمهورية تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا “عام هجري مبارك، لكل الجزائريات والجزائريين..أسأل الله العليّ القدير أن يحلّ العام الجديد على الجزائر بكل خير وسؤدد، دام للجزائر عزّها، ولشعبها كل المجد”.

مقالات ذات صلة
تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للتشريفات

تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للتشريفات

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 27 جويلية 2022

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 27 جويلية 2022

أيمن بن عبد الرحمان يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الموريتاني

أيمن بن عبد الرحمان يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الموريتاني

الجيش يتدخل لإخماد الحرائق بغابات سطيف وجيجل

الجيش يتدخل لإخماد الحرائق بغابات سطيف وجيجل

بطاقة رغبات جديدة لحاملي البكالوريا الذين لم يحصلوا على اختياراتهم   

بطاقة رغبات جديدة لحاملي البكالوريا الذين لم يحصلوا على اختياراتهم   

والي سكيكدة السابق يكبّد الخزينة 800 مليار

والي سكيكدة السابق يكبّد الخزينة 800 مليار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد