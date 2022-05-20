الرئيس تبون يهنىء الملاكمة إيمان خليف بإنجازها التاريخي

الملاكمة إيمان خليف (المنصة الثانية أو أقصى اليسار/ بِاللباس الأسود) في منصة التتويج خلال حفل توزيع الميداليات.

هنأ الرئيس عبد المجيد بتون، الجمعة، الملاكمة الجزائرية إيمان خليف التي حصدت مساء الخميس، أول ميدالية فضية في تاريخ الملاكمة النسوية الجزائرية، خلال بطولة العالم بِمدينة اسطنبول التركية واصفا ذلك بالإنجاز العالمي.

وجاء في تغريدة لرئيس الجمهورية: بالإنجاز العالمي الجديد لملاكِمتنا البطلة، إيمان خليف، ونحن على أبواب الألعاب المتوسطية في بلادنا، أقدم لكِ تهانيّ، متمنيا من كل رياضيينا أن يحذوا حذوها..فمزيدا من التألق والألقاب.

وأحرزت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف مساء الخميس، فضية الفن النبيل النسوي، في بطولة العالم بِمدينة اسطنبول التركية.

وخسرت الملاكمة إيمان خليف (بِالزيّ الأزرق/ الصورة المُدرجة أدناه) في المنازلة النهائية أمام نظيرتها آمي سارة برودهيرست من جمهورية إيرلندا، لدى وزن أقلّ من 63 كلغ. وهو ما منح مُمثّلة القفّاز الجزائري الميدالية الفضية.

وقبل النهائي، تغلّبت خليف (23 سنة) – ابنة ولاية تيارت – على نظيراتها من كازاخستان وليتونيا واليونان وهولندا، في الأدوار الـ 16 والثمن والربع والنصف، على التوالي.

وباتت إيمان خليف أوّل ملاكمة تبلغ الرّتبة الثانية، وتُحرز فضية عالمية، في تاريخ الفن النبيل النسوي الجزائري.

وقبل ذلك مساء الأربعاء، حقّقت زميلتها ومواطنتها إشراق شايب بِدورها إنجازا تاريخيا للملاكمة النسوية الجزائرية، بِإحرازها برونزية بطولة العالم 2022، لدى صنف أقلّ من 69 كلغ.

وبلغت الملاكمة إشراق شايب (21 سنة) – ابنة ولاية قسنطينة – الدور نصف النهائي، وخسرت المنازلة أمام نظيرتها يانييم سوفانافينغ من تايلاندا.

ومعلوم أنه في رياضة الملاكمة، يمنح المُنظّمون ميداليتَين برونزيتَين لِمُنشّطَي الدور نصف النهائي.

ووفقا للوائح المنافسة التي ضبطها في تاريخ سابق الاتحاد الدولي للملاكمة هواة، ستنال إيمان خليف جائزة مالية قيمتها 50 ألف دولار (نحو 700 مليون سنتيم)، مقابل 25 ألف دولار (أكثر من 350 مليون سنتيم) لِزميلتها إشراق شايب. فيما تُمنح لِصاحبة الميدالية الذهبية مكافأة مالية قيمتها 100 ألف دولار.